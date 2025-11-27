Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvurular aralık ayına kadar devam edecek ve kuralar 2025 sonunda çekilecek.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. Şartları sağlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden 19 Aralık'a kadar, e-Devlet üzerinden ise 18 Aralık'a kadar başvuru yapabiliyor. Başvuru ücreti 5 bin TL olup, hak sahibi olamayanlara ücret iade edilecek. Projede konutların inşaatının 2026 yılında başlaması planlanıyor. Proje büyüklüğüne göre tamamlanma süresi 1,5 ila 2,5 yıl arasında değişecek. İlk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.

FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Ödeme modeli %10 peşinat ve 20 yıl vadeyi kapsıyor. Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranı kadar güncellenecek.

İstanbul: 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor, aylık taksitler 7 bin 313 TL'den itibaren.

Anadolu illeri: 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor, aylık taksitler 6 bin 750 TL'den itibaren.

Öte yandan, proje, geniş bir sosyal konut stoğu sağlayarak hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de vatandaşların uzun vadeli ödeme kolaylığı ile ev sahibi olmasını hedefliyor.