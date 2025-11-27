Akıllı telefonların günlük yaşamın merkezine yerleşmesiyle birlikte batarya sağlığı da kritik bir konu haline geldi. Uzmanlar, pek çok kullanıcının farkında olmadan yaptığı bir hatanın bataryaya ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Yanlış saatlerde yapılan şarj işlemi, pil ömrünü önemli ölçüde kısaltıyor.

BATARYA İÇİN EN RİSKLİ SAATLER

Uzmanlara göre akıllı telefon bataryaları gece 00.00 ile 05.00 arasında kimyasal olarak en hassas durumda bulunuyor. Bu saatlerde şarjda bırakılan cihazların uzun süre tam dolu halde prizde kalması bataryada strese yol açarak kapasite kaybını hızlandırıyor. Ayrıca aşırı ısınma riski de bu zaman diliminde artıyor. Telefonların gece boyunca şarjda tutulması bataryayı maksimum voltajda uzun süre bırakıyor. Bu durum hem cihazın ısınmasına hem de pil döngü ömrünün hızlı şekilde düşmesine neden oluyor. Uzmanlara göre yanlış şarj alışkanlıkları telefonların kullanım süresini yıllarca azaltabiliyor.

EN UYGUN ŞARJ SAATLERİ

Uzmanlar, telefonun aktif olarak kontrol edilebildiği saatlerde şarj edilmesinin çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. En uygun zaman dilimlerinin 08.00-12.00 ile 17.00-21.00 olduğu ifade ediliyor. Bu saatlerde bataryanın kimyasal dengesi daha stabil oluyor. Kullanıcılara pil ömrünü uzatmak için bataryayı %20-%80 aralığında tutmaları öneriliyor. Gece şarjından kaçınmak, hızlı şarjı yalnızca ihtiyaç halinde kullanmak ve orijinal aksesuar tercih etmek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan telefonun şarjdayken yoğun kullanım gerektiren işlemler için tercih edilmemesi gerektiği belirtiliyor.