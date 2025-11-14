Bellek çiplerine yönelik küresel talep artışı, teknoloji sektöründe maliyet hesaplarını değiştirdi. Samsung'un belirli DDR5 modellerine uyguladığı yüksek oranlı zam, özellikle yapay zekâ odaklı sunuculara olan ilginin hızla yükselmesiyle ortaya çıkan arz sıkıntısının etkilerini gün yüzüne çıkardı.

DDR5 FİYATLARI SERT ŞEKİLDE YÜKSELDİ

Bellek çiplerinde yaşanan arz daralması, Samsung'un fiyatları agresif biçimde artırmasına neden oldu. Şirketin 32 GB DDR5 modülleri kısa sürede önemli bir artış göstererek önceki döneme kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Diğer kapasitelerdeki DDR5 modellerinde de benzer şekilde ciddi artışlar görüldü. Artan maliyetler, özellikle yüksek işlem kapasitesi gerektiren sunucu üreticilerini baskı altına aldı.

ŞİRKETLER STOK YARIŞINA GİRDİ

Bellek tedarik zincirindeki sıkışıklık sektörde paniğe yol açtı. Birçok üretici, ileride daha yüksek maliyetlerle karşılaşmamak adına stok yapmaya yöneldi. Bazı üreticiler bellek krizinin diğer çip türlerinin tedarik süreçlerini de geciktirdiğini belirtirken, akıllı telefon üretiminde maliyetlerin yükselmeye başladığı ifade edildi.

SAMSUNG'UN FİYAT GÜCÜ ARTIYOR

Yapay zekâ çiplerinde rekabetin gerisinde kaldığı yorumları yapılan Samsung, bellek pazarındaki güçlü konumuyla fiyatlama konusunda önemli bir avantaj elde etti. Sektörün önde gelen analistleri, şirketin sözleşmeli fiyatlarda ortalamanın üzerinde artış sağlayabileceğini belirtiyor. Bu durum, rakiplerine kıyasla daha geniş fiyatlama alanına sahip olan Samsung'un pazardaki etkisini güçlendirmiş durumda. Öte yandan artan bellek maliyetlerinin, önümüzdeki dönemde son kullanıcıya yansıyacak yeni fiyat dalgalarını beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.