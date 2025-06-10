Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), GES projesi ile başlayan enerjide sürdürülebilirlik ve sıfır atık projeleri tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. ALKÜ, şimdi de kampüs içi sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla 9 farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu başlattı. Kurulum çalışmaları, GES destekli Carport (gölgelikli güneş panelli otopark sistemleri) başta olmak üzere kampüsün stratejik alanlarında gerçekleştiriliyor. Bu adımla birlikte üniversite; düşük karbonlu ulaşımı yaygınlaştırmayı, elektrikli araç kullanımını artırmayı ve çevre dostu teknolojileri gündelik yaşamla entegre etmeyi amaçlıyor. Sadece üniversite bünyesiyle sınırlı kalmayan bu vizyon doğrultusunda, daha erişilebilir bir kent için Alanya genelinde elektrikli tekerlekli sandalye kullanan bireyler için özel şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik fizibilite ve teknik planlama çalışmaları da başlatıldı. Ayrıca kampüs içinde kurulan Turuncu Bayrak sertifikalı Eğitim Fakültesi önünde engelli öğrenciler, elektrikli tekerlekli sandalyelerini ücretsiz olarak şarj edebilecek.



SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS PROJELERİ BÜYÜYOR

ALKÜ son zamanlarda sürdürülebilirlik ve çevre dostu kampüs hedefleri doğrultusunda somut ve etkili adımlar atmaya devam ediyor. GES projesi ile kısa sürede dikkat çeken ALKÜ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Türkiye üçüncüsü olmuştu. Türkiye çapında ödül alan tek üniversite olan ALKÜ, bu başarısıyla hem enerji yönetimindeki vizyonunu hem de çevresel sorumluluğunu tescillemiş oldu. Proje, aynı zamanda kampüs genelindeki enerji giderlerinin tamamının sıfırlanmasına katkı sundu. ALKÜ; enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yürüttüğü tüm bu faaliyetleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak sürdürüyor. Ayrıca bu başarılar, ALKÜ’nün GreenMetric sıralamasında genç üniversiteler arasında ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ŞEHRİMİZİN DE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada “GES projemizle başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğu, bugün Türkiye çapında tescillenen bir başarıya dönüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri’nde Türkiye üçüncüsü ve ödül alan tek üniversite olmak, bizim için büyük bir gurur oldu. Bu başarıyı yalnızca bir ödül olarak değil, geleceğe olan borcumuzun bir karşılığı olarak görüyoruz. Şimdi de bu vizyonumuzu, elektrikli araç şarj altyapısı gibi somut yatırımlarla genişletiyoruz. Sadece kampüsümüzün değil, şehrimizin de sürdürülebilir geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi. ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr. Gör. Leyla Akbulut ise yaptığı açıklamada, “ALKÜ, bilimsel üretimi çevresel ve toplumsal faydaya dönüştüren projeleriyle hem bölgesel kalkınmaya yön vermeye hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunda üniversitelerin oynayabileceği öncü rolü başarıyla yerine getirmeye devam ediyor.” dedi.