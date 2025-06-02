Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, eski iPhone modellerine desteğini kesti. Daha önce 5 Mayıs olarak duyurulan ancak son anda 1 Haziran'a ertelenen güncelleme, geçtiğimiz gün itibariyle resmen yürürlüğe girdi. Bu durum, "gerçek anlamda" eski bir iPhone kullananlar için kötü bir haber anlamına geliyor.

Meta bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık daha güncel işletim sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve güvenlik standartlarını sağlamak amacıyla bazı eski telefonlara olan desteğini sonlandırmış durumda.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

1 Haziran itibarıyla WhatsApp'ın artık çalışmayacağı iPhone modelleri şunlar:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp'ın çalışabilmesi için artık iOS 15.1 ve üzeri işletim sistemi yüklü iPhone'lar gerekiyor. Android tarafında ise Android 5.0 ve altı sürümler de destek dışı bırakıldı.

Bazı kaynaklarda iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1. nesil) modellerinin de etkileneceği iddia edilse de, bu modeller gerekli güncellemeyi alabiliyor. Belirtilene göre, bu telefonlar iOS 15.8.4'e kadar güncellenebildiği sürece, 1-2 yıl daha WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler.

Her ne kadar bahsi geçen bu eski modeller günümüzde çok sık kullanılmasa da, dünya genelindeki 3 milyar WhatsApp kullanıcısı düşünüldüğünde, bu değişiklik mutlaka bazı kullanıcıları hazırlıksız yakalayacak. Telefonu desteklenmeyen kullanıcıların WhatsApp'a erişmeye devam edebilmeleri için daha yeni bir cihaza geçmeleri gerekecek..