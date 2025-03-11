Turnuva, kafenin kapasitesi doğrultusunda dört farklı oturumda gerçekleştirildi. Her biri 40 kişilik olan bu oturumlarda takımlar, büyük ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Şampiyon ve ikinci olan takımlara verilen para ödülleri, organizasyonun profesyonel düzeyde bir etkinlik haline gelmesini sağladı.

Red Bull’dan Güçlü Destek

Turnuvanın en dikkat çeken noktalarından biri de Red Bull’un sponsorluğu oldu. Marka, etkinliğe bizzat katılarak hem oyuncuları izledi hem de ürün desteği sağladı. Red Bull’un bu katkısı, Alanya’daki E-Spor ekosistemine duyulan ilgiyi gözler önüne serdi.

"Bu Topluluktan Dünya Yıldızları Çıkacak"

ALKÜ E-Spor Topluluğu Kurucu Başkanı Ersin Sandal, turnuva sonrası yaptığı açıklamada Alanya’daki E-Spor potansiyeline dikkat çekti: "Topluluğumuzu kurduğumuz günden bu yana gördüğümüz ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilginin en büyük göstergelerinden biri de Alanya'da ilk kez bu çapta bir E-Spor turnuvası düzenlenmesi oldu. Daha önce bir spor kulübü, E-Spor şubesi kurmak için bizden destek istemişti. Ancak daha sonra bizi sürecin dışında bırakmaya çalıştıkları için iş birliğimizi sonlandırdık. Şimdi ise E-Spor’un geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için iki büyük spor kulübüyle görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Bu turnuvanın verileri de bu görüşmelerde önemli bir yer tutacak.

Eminim ki topluluğumuzdan gelecekte dünyanın en iyi E-Spor oyuncuları çıkacaktır. Alanya’daki E-Spor çılgınlığının farkında olan bazı kulüp yetkilileri de bizimle iletişime geçti. Ayrıca Riot Games ile bir anlaşmaya çok yakınız. Bundan sonraki bazı turnuvalarımızda organizasyon süreçlerini doğrudan Riot Games üstlenecek. Bu büyük başarının arkasındaki tüm yönetim ekibimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Alanya, E-Spor’un Yeni Merkezi Oluyor

Bu büyük turnuva, Alanya'da E-Spor’un profesyonel arenada yükseldiğini gösteren önemli bir adım oldu. Hem oyuncuların hem de kurumsal markaların ilgisiyle büyüyen E-Spor ekosistemi, Alanya’nın bu alanda önemli bir merkez haline gelmesini sağlayabilir. ALKÜ E-Spor Topluluğu’nun önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği projeler, Alanya’da dijital rekabetin daha da güçleneceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.