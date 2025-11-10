Türkiye genelinde başvuruları bugün başlayan 'Yüzyılın Konut Projesi' e-Devlet sisteminde yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren giriş yapmaya çalışan birçok vatandaş, ekranda şu hata mesajını gördü:'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.' Kısa sürede sosyal medyada gündem olan uyarı mesajı, sistemin geçici olarak kilitlendiğini gösterdi.

YOĞUNLUK SOSYAL KONUT BAŞVURULARINDAN KAYNAKLANDI

Kamuoyuna 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan 500 bin sosyal konut kampanyasının başlamasıyla birlikte e-Devlet'e rekor düzeyde giriş yapıldığı bildiriliyor. On binlerce vatandaş aynı anda başvuru ekranına erişmeye çalışınca sistemde yoğunluk ve geçici aksaklıklar yaşandı. Kampanya kapsamında vatandaşlar e-Devlet üzerinden TOKİ başvuru ekranı aracılığıyla ön kayıt yapabiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle birçok kullanıcı işlemini tamamlayamadan sistemden atılıyor.

YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin henüz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi veya e-Devlet Kapısı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, benzer durumlarda olduğu gibi vatandaşların işlemlerini daha sonraki saatlerde veya gece saatlerinde tekrar denemelerini tavsiye ediyor.

YOĞUNLUĞUN GEÇİCİ OLMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, sistemin çökmediğini, ancak aşırı başvuru nedeniyle geçici erişim sorunu yaşandığını belirtiyor. Altyapı güçlendirmesinin ardından sistemin kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.