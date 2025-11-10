Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan A. G.(34), kaldırıldığı hastanede 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

KAZA 5 KASIM AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, 07 BHA 575 plakalı motosikletiyle İstiklal Caddesi üzerinde ilerleyen A. G., Z.E. yönetimindeki 31 YJ 648 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.G.ve yolcu T. Y. savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan A.G., 4 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

A. G.’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, defnedilmek üzere Manavgat’a götürüldü. Öte yandan kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.