Alanya’da gençler arasında yaygınlaştığı iddia edilen yasaklı madde kullanımı, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Obagöl Mahallesi’nde çekilen bir videoda, genç bir kişinin sokak ortasında dengesini kaybederek yürümekte zorlandığı görüldü.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Görüntüleri kaydeden bir vatandaş, gençlerin bu tür maddelere yönelmesinin giderek arttığını belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, bölgede yaşayan birçok kişiyi endişelendirdi. Vatandaşlar, benzer olayların son dönemlerde sıklaştığını ve gençlerin bu tür tehlikeli alışkanlıklardan uzak tutulması için yetkililerin önlem alması gerektiğini dile getirdi. Mahalle sakinleri, hem ailelerin hem de yerel kurumların gençler üzerinde daha fazla farkındalık çalışması yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ve rehabilitasyon desteğinin güçlendirilmesi istendi. Öte yandan, olayın ardından sosyal medya kullanıcıları da gençlerin bu duruma düşmemesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.