Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde görev yaptığı otelin önünde alkol alan 2 kişiyi uyaran güvenlik görevlisi T. G. (26), çıkan tartışma sonrası kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Genç güvenlikçinin, kısa süre sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı belirtildi.

UYARI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Muratpaşa ilçesindeki bir otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlileri T. G. ve T.K.B., otel önünde alkol alarak çevreyi rahatsız eden E. T. (20) ve H. S. (18) isimli 2 kişiyi uyardı. Uyarıları dikkate almayan iki şahıs ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında E. T., yanında bulunan bıçağı çıkararak T.G. ve arkadaşına saldırdı. Yaşanan arbedede T. G. kalbinden aldığı darbeyle ağır yaralandı.

GENÇ ADAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden yaralanan T. G.’e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan T.G, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, 26 yaşındaki güvenlik görevlisinin 22 Kasım’da nikah masasına oturacağı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN KAÇIŞ KISA SÜRDÜ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda E.T. ve H. S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.