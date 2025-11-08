Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan yabancı bir turist, gece eğlence mekânından dönerken geçirdiği kazada ağır yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen turist, oteline döndüğü sırada merdivenlerde dengesini kaybederek düşüp başını çarptı.

MERDİVENDEN DÜŞEREK YARALANDI

Olay, gece saatlerinde ilçedeki bir otelde meydana geldi. Eğlence mekânından dönen turist, merdivenlerden yukarı çıkarken dengesini kaybedip yere düştü. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan turistin yardımına otelde konaklayan diğer misafirler koştu. İhbar üzerine kısa sürede otele gelen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı turist, ambulansla hastaneye sevk edildi. Öte yandan, turistin sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.