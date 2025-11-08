Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, şantiye dönüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden iş makinesi operatörü takla atan aracında sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kurtarılan operatör hastaneye kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Manavgat'ın Çakış Mahallesi Karakaya mevkiinde gerçekleşti. İ. Ö. idaresindeki iş makinesi, şantiye alanına dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araç takla attıktan sonra devrilmiş halde durabildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan operatör, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenelerde İ. Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı ve olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü bildirildi.