Alanya’da etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Keskin virajlarıyla bilinen Kuş Yuvası yolu, 5 Ağaç mevkiinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanma tehlikesi geçirmesi korku dolu anlara sahne oldu. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı.

KAYA MUCİZEYİ GETİRDİ

07 N 7524 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, yoldan çıkarak uçuruma doğru sürüklenmeye başladı. Ancak aracın ön tekerleği yol kenarındaki bir kayaya takıldı ve otomobil düşmekten son anda kurtuldu. Aracın bir kısmı boşlukta asılı kalırken, sürücü uzun süre panik yaşadı. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücünün yolu göremediği ve virajı fark edemediği öğrenildi. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği Kuş Yuvası yolunda, benzer kazaların yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Olayın ardından sürücünün ihbarı üzerine bölgeye çekici sevk edildi. Ekipler, uçurumun kenarında tehlikeli şekilde asılı kalan aracı uzun uğraşlar sonucu güvenli alana çekti. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Öte yandan, yetkililer yoğun sisin etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücüleri hız yapmamaları ve sis farlarını açık tutmaları konusunda uyardı.