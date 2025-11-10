Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahil şeridinde köpeğiyle vakit geçiren 13 yaşındaki yabancı turist kız çocuğu, bir şahsın sözlü ve fiziksel tacizine uğradı. Genç kız, yaşananları cep telefonuyla kaydederek Instagram hesabından paylaştı.

Videoda, şahsın kıza hakaret ettiği, yüzüne tükürdüğü, toprak attığı ve köpeğini kesmekle tehdit ettiği anlar yer alıyor. Olay, turistik yürüyüş yolunda meydana geldi. Köpek eğitmenliği yapan ve Instagram'da 'mal_raisedbyateen' kullanıcı adıyla 122 bin takipçisi bulunan kız çocuğu paylaşımında, 'İki kez çekip gittikten sonra 4 dakikadan fazla beni taciz ediyordu. Bana toprak attı, yüzüme tükürdü ve köpeğimi ölümle tehdit etti. Hepsi 13 yaşındaki bir kızın hayır demesini kaldıramadığı için' ifadelerine yer verdi.

Videonun yayılmasıyla sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Binlerce kişi olayı kınayarak Alanya'nın turizm imajının zarar gördüğünü belirtti. Paylaşımlar, yabancı ziyaretçilerin güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, şüpheli hakkında adli işlem başlatılıp başlatılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.