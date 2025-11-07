Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otelde gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, otelde gece danışmanı olarak çalışan 36 yaşındaki R.N., mesai sırasında mutfak bölümüne girerek otele ait gıda malzemelerini çaldı.

MUTFAKTAN ET VE GIDA MALZEMELERİ ÇALDI

İddiaya göre, R.N.'nin, mutfakta bulunan et, kuru baklagil ve çeşitli gıda ürünlerini poşetlere doldurduğu, ardından çaldığı malzemeleri motosikletinin sepetine koyarak evine götürdüğü belirlendi. Sabah yapılan mutfak kontrolünde, yaklaşık 10 kilo et ürününün eksik olduğu fark edildi. Durumu fark eden mutfak personeli, olayı otel yönetimine bildirdi. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle hırsızlığı gerçekleştiren kişinin otelde görevli R.N. olduğu tespit edildi. Yönetim, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otele gelen jandarma ekipleri, şüpheli R.N.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.N., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, otel yönetiminin olaya ilişkin iç soruşturma başlattığı ve benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağı öğrenildi.