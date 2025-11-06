Alanya’nın Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi’nde bulunan Çelikler Camii önünde, sabah saatlerinde vatandaşlar bankta hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, bankta hareketsiz yatan kişinin 43 yaşındaki Bayram Akça olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Akça’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

İlk değerlendirmelere göre Bayram Akça’nın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akça’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Öte yandan, Bayram Akça’nın yakınlarının cenazeyi teslim almak üzere Alanya’ya geldiği öğrenildi.