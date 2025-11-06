Üsküdar’ın Ünalan Mahallesi’nde 15 Ekim akşamı yaşanan olayda, 44 yaşındaki Zeynep G. ile 53 yaşındaki eşi Sinan G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra uyumaya giden Sinan G., eşinin mutfakta ısıttığı yağı üzerine dökmesiyle ağır şekilde yaralandı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI EVİ İNLETTİ

Alevler içinde kalan Sinan G.’nin feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yanıklar oluşan Sinan G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim’de hayatını kaybetti.

“SÜREKLİ ALKOL ALIYORDU VE ŞİDDET UYGULUYORDU”



Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynep G., ifadesinde eşinin uzun süredir alkol kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞOKTA

Hayatını kaybeden Sinan G.’nin komşusu Serhat Nalbantoğlu, “Komşumuzdu, çok sevdiğimiz bir insandı. Olayın şokunu hâlâ atlatamadık. Böyle bir sonu kimse hak etmez” dedi.

SAVCILIK OLAYI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, çiftin iki çocuğunun geçici olarak yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.