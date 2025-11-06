Alanya Adliyesi'nin tam karşısında dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu oluşan hasar, şans eseri can kaybı veya yaralanmayla sonuçlanmadı. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

KAZADA ŞAN ESERİ YARALANAN OLMADI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik kısa sürede normale döndü. Öte yandan, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.