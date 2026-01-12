Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in, 5 Ocak'tan bu yana özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 97 yaşındaki sanatçının, enfeksiyon nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

ÜZÜCÜ HABERİ OĞLU DUYURDU

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının entübe edildiğini açıkladı. Paylaşımında tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Ömer Dormen, babasının solunumunun daha iyi desteklenmesi amacıyla bu uygulamaya geçildiğini belirtti. Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin.'









7 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından 7 Ocak tarihinde yapılan paylaşımda ise tedavi sürecinin olumlu seyrettiği belirtilmişti. Açıklamada, 'Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özenle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim' ifadeleri yer almıştı.







SANAT HAYATINDA 72 YIL

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanına layık görülmüş, birçok ulusal ve uluslararası festivalde onur ödülleri almıştı.





