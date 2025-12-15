Manisa'nın Şehzadeler ilçesi, genç yaşta kansere yenik düşen Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı. 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14 Aralık akşamı hayatını kaybetti. Bu kayıp, sadece ailesini ve yakınlarını değil, tüm Manisa'yı ve CHP camiasını derin bir yas içine sürükledi. Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazandığı zaferle Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını almış, göreve başladıktan kısa süre sonra hastalıkla mücadele etmeye başlamıştı. Tedavi sürecinde bile hizmet aşkından vazgeçmeyen genç başkan, ardında unutulmaz bir mücadele ve hüzünlü bir hikaye bıraktı. Cenaze töreni, bu acıyı en yoğun şekilde hissettiren anlara sahne oldu ve binlerce kişi son yolculuğunda ona eşlik etti.







DUYGU DOLU TÖREN

Şehzadeler Belediye Başkanlığı hizmet binası önünde düzenlenen cenaze töreni, yoğun katılım ve gözyaşlarıyla gerçekleşti. Durbay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, morgdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakınları tarafından alınarak alkışlar eşliğinde belediye önüne getirildi. Törende önce özgeçmişi okundu, ardından konuşmalar yapıldı. Katılımcılar arasında Durbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kent protokolü, partililer ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören, duygusal anlara tanıklık etti ve Manisa'nın hüzünlü bir gün geçirdiğini bir kez daha ortaya koydu.





ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIĞI HİKAYE



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende yaptığı konuşmada büyük bir üzüntü içinde kaldı. Çok zor bir gün yaşandığını belirten Özel, hayata ve siyasete atılırken her şeyi göze aldıklarını ancak bu kadarını öngöremediklerini dile getirdi. Daha altı ay önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i, Durbay'ın gözyaşları içinde uğurladıklarını hatırlatarak sözlerini sürdürdü. Durbay'ın 21 yaşından beri partide aktif rol aldığını vurgulayan Özel, 2024 yerel seçimlerinde adaylık sürecinde aralarında geçen diyaloğu aktardı. Durbay'ın 'Bu sefer bir hikayemiz var, genel başkanın memleketini kazanacağız, bu hikayeyi yazacağız' dediğini anlatan Özel, kendisinin de 'Bir hikaye daha yazarız, Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız' yanıtını verdiğini belirtti. Durbay'ın ısrarla 'Yazacağız o hikayeyi' dediğini aktaran Özel, yakın arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ve babasının anlattığı son sözleri paylaştı: 'Çok acıklı bir hikaye yazdık.' Bu sözlerin, Durbay'ın son ifadeleri olduğunu belirten Özel, hikayenin burada bittiğini söyleyerek duygusal anlar yaşadı ve herkesin başsağlığı diledi.



