Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde hayırsever Aydıncı ailesi tarafından yaptırılan 24 derslikli Beyhan-Turgut Aydıncı Anadolu Lisesi inşaatı hızla yükseliyor. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okul inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde gördü. Yapımı devam eden okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hizmete açılması planlanıyor. Yeni lisenin devreye girmesiyle bölgedeki ikili eğitim uygulamasına son verilmesi hedefleniyor. Müdür Yılmaz, eğitime katkı sağlayan Aydıncı ailesine teşekkür ederek okulun Alanya'nın eğitim altyapısına önemli bir destek olacağını vurguladı.Konaklı Mahallesi'nde Eftalya Oteller Grubu sahipleri ve hayırsever Aydıncı ailesinin desteğiyle inşa edilen Beyhan-Turgut Aydıncı Anadolu Lisesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 24 derslikli modern okul binası, bölgenin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. İnşaatın kısa sürede tamamlanması için ekipler aralıksız mesai harcıyor. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'dan alınan bilgiye göre okul, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerini kabul etmeye hazır hale gelecek. Bu tarihe yetişmesi için inşaat süreci yakından takip ediliyor. Yeni lisenin hizmete girmesi, bölgedeki öğrenci yoğunluğunu azaltarak daha kaliteli bir eğitim ortamı oluşturacak.Okulun tamamlanmasıyla Konaklı ve çevresindeki okullarda uygulanan ikili eğitim sistemine son verilmesi amaçlanıyor. Bu gelişme, öğrencilerin tam gün eğitim almasını sağlayacak ve eğitim kalitesini artıracak. Bölgedeki veli ve öğrenciler de yeni okulun açılışını heyecanla bekliyor. İncelemeleri sırasında yetkililerden detaylı bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, hayırsever Aydıncı ailesine eğitime verdikleri değerli katkı için teşekkür etti. Yılmaz, Beyhan-Turgut Aydıncı Anadolu Lisesi'nin Alanya'nın eğitim hayatına önemli bir katkı sunacağını belirterek, benzer hayırsever desteklerin devamını temenni etti.