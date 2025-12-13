Madagaskar'daki Erasmus KA171 partner kurumlardan biri olan University of Antananarivo'nun Rektörü Prof. Dr. Rivoarison Randrianasolo ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tojonirina Andriambinintsoa Ranaivoson, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret ederek çeşitli iş birliği konularında temaslarda bulundu. Ziyarette, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünden Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak ve KA171 Gelen Hareketlilik Sorumlusu Öğr. Gör. Beril Karanfil, Erasmus KA171 hareketliliği kapsamında daha önce Madagaskar'da bulunmuş olan İşletme Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Fatih Güner ile İktisat Bölümünden Prof. Dr. Oğuz Yıldırım, Madagaskar'dan ALKÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne gelen Erasmus öğrencileri katıldı. Gerçekleştirilen akademik temaslarda iki üniversite arasında Erasmus Değişim Programı çerçevesinde yürütülebilecek akademik iş birliklerinin yanı sıra turizm, teknoloji ve endemik bitkiler gibi alanlarda ortak proje olanakları değerlendirildi. Görüşmelerin, iki kurum arasında uzun vadeli iş birliklerine güçlü bir zemin oluşturduğu ifade edildi. Ziyaretin, iki kurum arasında akademik ve kültürel iş birliklerini daha da güçlendirilmesi bekleniyor. Heyet, bir hafta süreyle Alanya ve ALKÜ'de bulunarak temaslarını sürdürecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: 'İKİ KURUM AKADEMİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR'

Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Rektör Türkdoğan, 'Erasmus KA171 programı kapsamında gerçekleşen ziyaret, üniversitemiz ile Madagaskar'daki partner kurumumuz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirdi. Bu ziyaret, sadece mevcut iş birliklerimizi güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda geleceğe yönelik yeni ve verimli ortaklıkların da kapısını araladı. Erasmus hareketliliğinin ötesine geçerek turizm, teknoloji ve Madagaskar'ın zengin biyolojik çeşitliliğini oluşturan endemik bitkiler gibi pek çok alanda ortak proje imkanlarını değerlendirdik. Bu alanlarda ortaya koyacağımız iş birliklerinin hem bilimsel çalışmalara hem de iki ülke arasındaki dostluk bağlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. University of Antananarivo ile kurduğumuz bu güçlü bağların, uzun vadeli ve sürdürülebilir akademik ortaklıklara dönüşmesini temenni ediyorum. Değerli misafirlerimize, üniversitemize yaptıkları nazik ziyaret için bir kez daha teşekkür ediyorum.' diye konuştu.