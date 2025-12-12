Dün sabah saatlerinde Saray Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisinden yükselen silah sesleri, mahallede büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre ofise gelen dayı İ. S., daha önce aralarında anlaşmazlık yaşandığı belirtilen yeğenleri M. İ. Ş. ve kadın yeğeni D. Ş.'yi yanında taşıdığı silahla vurdu. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı; ancak ağır yaralanan D. Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M. İ. Ş.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU, ŞÜPHELİ CAMİ AVLUSUNDA KENDİNE ATEŞ ETTİ

Saldırının ardından yaya olarak kaçan İ. S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Bir süre sonra şüpheliye ait araç Atatürk Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu ve aramalar bu noktanın çevresinde yoğunlaştı. Polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden İ. S, kaçamayacağını anlayınca Çelikler Camii avlusuna yöneldi. Burada yanında bulundurduğu tabancayla kendine ateş ederek ağır yaralandı. Hızla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İ. S.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Olaydan hemen sonra ortaya çıkan bir detay ise soru işaretlerini artırdı. İlhan S.'nin, saldırıdan kısa süre önce sosyal medya hesabından uzun bir mesaj paylaştığı tespit edildi. Mesajında 'ihanet, haksızlık, ahlaksızlık, kötülük, güven kaybı, adalet isteği' gibi ifadeler kullandığı ve bazı kişilere yönelik ağır ithamlarda bulunduğu görüldü. Mesajın sonunda ise 'Artık dayanmak mümkün olmadı: Tüm sevdiklerim hakkınızı helal edin' ifadeleri yer aldı. Polis soruşturması devam ediyor.