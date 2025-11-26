Tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Cezaevi revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu kötüleşen Böcek için acil sevk kararı verildi.

HASTANEYE ACİL SEVK

Durumu ağırlaşan Böcek, sabah saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Böcek'in durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin sağlık ekibi tarafından izlenen süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNUYOR

Böcek'in geçmişten bu yana akciğer rahatsızlıklarıyla birlikte kalp, şeker ve tansiyon problemleri nedeniyle çok sayıda ilaç kullandığı biliniyor. Cezaevi koşullarında sağlık durumunun zaman zaman kötüleştiği ifade edilen Böcek, benzer şikayetlerle daha önce de hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan, doktorların Böcek'in durumunu stabil hâle getirmek için yoğun bir tedavi uyguladığı, detaylı değerlendirmenin sürdüğü aktarıldı.