Parkta oyuncaklarla vakit geçiren çocuklar, elektrik akımıyla temas edince çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuklara ilk müdahaleyi parkta yaptı.

ÇOCUKLAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuklar çevredeki hastanelere sevk edildi. İlk bilgilere göre çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailelere bilgi verilirken, parkta güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı. Elektrik kaçağının kaynağının belirlenmesi için parkta detaylı çalışma yürütülüyor.