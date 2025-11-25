Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde, bodrum katta yer alan adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamayı fark eden adliye personeli, derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına aldı. Patlamada yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan patlamayla ilgili yaptığı açıklamada yaralananın zabıt katibi olduğunu belirtti.

OLAYIN NEDENİ İNCELENİYOR

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili birimler, patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Öte yandan adliye hizmetlerinin güvenli şekilde devam etmesi için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.