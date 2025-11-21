Alanya’nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Olay sonucunda üç kişi yaralandı. Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

KAZA KONAKLI’DA MEYDANA GELDİ

42 AFV 361 plakalı otobüsü kullanan sürücü İ.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüs büyük çapta hasar gördü. Çarpışmanın etkisiyle sürücü İ.E., muavin O.A. ve Fas uyruklu yolcu M.E.Z. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kazayla ilgili incelemeler jandarma tarafından sürdürülüyor.