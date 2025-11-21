Antalya'da trafik birimleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen yeni nesil hız ihlal tespit sistemini aktif olarak kullanmaya başladı. Yapay zekâ ile güçlendirilen mobil radar, kara yolunda seyreden tüm araçların hızını anlık olarak ölçerek ihlalleri doğrudan sisteme aktarıyor.

YENİ NESİL HIZ TESPİT SİSTEMİ KULLANIMDA

Tripot üzerine yerleştirilebilen ya da devriye araçlarına entegre edilebilen radar cihazı, aynı anda 4 şeritteki araçları görüntüleyebiliyor. Sistem, araçların plakalarını otomatik okuyarak hız aşımı tespitlerini EGM PolNet ağına iletiyor. Hız ihlalinde uygulanacak idari para cezaları üst sınırda 9 bin lirayı aşabiliyor. Operatör gerektirmeden çalışan mobil hız tespit sistemi, elde ettiği hız ve plaka bilgilerini trafik ekiplerine anlık gönderiyor. Böylece kural ihlali yapan sürücüler hakkında cezai işlem hızlı şekilde uygulanıyor. Sistemin temel amacı, hız kaynaklı trafik kazalarının azaltılması olarak belirtiliyor.

GECE GÜNDÜZ, HER HAVA KOŞULUNDA TESPİT

Yapay zekâ destekli radar cihazı, araçların marka ve modelinden rengine kadar pek çok bilgiyi ayırt edebiliyor. Tüm hava koşullarında etkili şekilde çalışan sistem, gündüz ve gece güvenli biçimde hız ölçümü yapabiliyor. Ayrıca geçmişte ön plakası olmadığı için ihlal tespiti yapılamayan motosikletler de cihazın trafiğin akış yönüne ters çevrilmiş moduyla kaydedilebiliyor. Öte yandan yeni sistemin kullanımının yaygınlaşmasıyla hız ihlallerinin daha kolay tespit edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.