CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, tropikal meyve üretiminin yoğun olduğu bölgelerde üreticilerin giderek artan maliyetler karşısında zorlandığını belirtti. Muzdan avokadoya, mangodan ejder meyvesine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapan çiftçilerin emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen Kaya, mevcut politika değişikliklerinin üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

'GÜMRÜK VERGİSİNİN DÜŞMESİ ÜRETİCİYİ ZOR DURUMA SOKTU'

Kaya, muzda daha önce yüzde 145,8 olan gümrük vergisinin yüzde 7'ye indirilmesi ve ton başına 626 dolarlık ek verginin getirilmesiyle ithal muzun avantajlı hâle geldiğini belirtti. Yerli üreticinin maliyetinin 35-40 lira, satış fiyatının da aynı seviyede olduğunu söyleyen Kaya, üreticinin maliyetine üretim yaptığını dile getirdi.

'TROPİKAL MEYVELERDE ÜRETİCİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR'

Aykut Kaya, bölgede yetişen tropikal meyvelerin aroma, lezzet ve mineral açısından ithal ürünlerden üstün olduğunu vurguladı. Buna rağmen özellikle ejder meyvesi ve mango üreticilerinin ciddi zarar yaşadığını söyledi. Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını aktaran Kaya, sektörde sürdürülebilirliğin risk altında olduğunu belirtti.

'HASAT DÖNEMİNDE İTHALATA KISITLAMA GELSİN'

Kaya, tropikal meyvelerin hasat dönemlerinde—özellikle ağustos ve nisan aylarında—ithal ürünlere ciddi kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca zincir marketlerin raflarında ithal ürünlerin yanında yerli ürünlerin bulundurulmasının zorunlu hâle getirilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Kaya, yerli üretimin korunması için güçlü bir tarım politikası geliştirilmeden tropikal meyve üreticilerinin ayakta kalmasının zorlaştığını belirtti.