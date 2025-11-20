AEDAŞ açıklamasına göre Alanya, Akseki, Aksu, Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı, Finike, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler hem bakım hem de yatırım çalışmaları kapsamında olacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek.

İLÇELERE GÖRE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Akseki ve Aksu: Mahalle bazında farklı saat aralıklarında planlı kesintiler olacak.

Alanya: Mahmutlar ve Süleymanlar bölgelerinde elektrik geçici olarak kesilecek.

Döşemealtı ve Elmalı: Yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanacak.

Finike ve Gazipaşa: Hasıurt ve Pazarci bölgeleri öncelikli olacak.

Kaş, Konyaaltı, Kumluca: Planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik geçici olarak devre dışı kalacak.

Manavgat ve Muratpaşa: Yatırım ve bakım çalışmaları çerçevesinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Kesintiler sırasında elektrik kullanımıyla ilgili önlem alınması gerekiyor. Elektrikli cihazların korunması ve güvenli kullanım dikkat edilmesi gereken başlıca konular arasında yer alıyor. AEDAŞ, vatandaşların elektrik kesintilerinin süresini göz önünde bulundurarak planlama yapmasını önerdi. Öte yandan, kesintilerin süre ve kapsamı ilçelere göre değişiyor ve çalışmalar tamamlandığında elektrik hizmeti yeniden normal seyrine dönecek.