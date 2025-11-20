Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşanan olay, bölgedeki ekipleri harekete geçirdi. Otlatma sırasında kayalıklara düşen keçi, sıkıştığı yerden uzun süre çıkamayınca arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

3 GÜN BOYUNCA MAHSUR KALDI

Dağlık alanda otlatılan keçi, dengesini kaybedip kaya oyuğuna düştü. Keçinin sahibi kendi çabalarıyla sonuç alamayınca durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine ekipler köye ulaşarak çalışmalara başladı. Bölgeye gelen ekipler, kayalık yapıya ulaşmak için iple erişim tekniği kullandı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda keçi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin başarıyla tamamladığı operasyon, hem kurtarma görevlilerine hem de keçi sahibine büyük sevinç yaşattı. Keçi, kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. Öte yandan kurtarma çalışması, zorlu arazi koşullarında yapılan müdahalelerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

