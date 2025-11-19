Alanya’nın gayrimenkul sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Mesut Arıcan, yeni ofisini hizmete açarak çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Bölge halkının yakından tanıdığı Arıcan, sunduğu güvene dayalı hizmet yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

GAYRİMENKULDE GÜVEN ODAKLI HİZMET

Mesut Arıcan, yıllardır süren sektör tecrübesini yeni iş yerinde daha kapsamlı bir hizmet modeline dönüştürmeyi hedefliyor. Güler yüzlü ekibiyle birlikte danışmanlık ve satış süreçlerinde profesyonel bir yaklaşım sergileyen Arıcan, Alanya’nın büyüyen emlak potansiyeline katkı sunmayı amaçlıyor. Yeni iş yerinin açılmasıyla birlikte müşterilere daha geniş bir hizmet alanı oluşturuldu. Modern tasarıma sahip ofis, gayrimenkul alım-satım ve yatırım süreçlerinde ziyaretçilere rahat ve güvenli bir ortam sağlıyor. Yeni iş yeri, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 29 BC Mahmutlar adresinde hizmet vermeye başladı.