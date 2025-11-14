Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya Hali'nde gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve üreticilerle bir araya geldi. Artan maliyetler, yetersiz destekler ve plansız üretimin sektörü zorladığını ifade eden Davutoğlu, hal yapısının uzun yıllardır yenilenmemesine tepki gösterdi.

'YILLARDIR BEKLENEN GELİŞME SAĞLANAMAMIŞ'

Davutoğlu, Alanya Hali'nin bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek 2014'te başlatılan çalışmaların ardından somut adımların atılmamış olmasını eleştirdi. Alanya'nın yalnızca yerel değil, Akdeniz'in tarımsal merkezlerinden biri olabilecek kapasiteye sahip olduğunu hatırlatarak modern bir hal yatırımının zorunluluğunu vurguladı. Mevcut tablonun kentin potansiyeliyle örtüşmediğini söyleyen Davutoğlu, yerel ve merkezi yöneticileri göreve çağırdı.

'ÜRETİCİLERİN SIKINTISI ARTIYOR'

Ziyaret boyunca üreticilerin dile getirdiği sorunları değerlendiren Davutoğlu, avokado, narenciye, domates ve diğer ürünlerde üreticilerin neredeyse tamamının maliyet baskısı altında olduğunu kaydetti. Üretim planlamasındaki düzensizliğin belirsizlik yarattığını belirten Davutoğlu, finansal desteklerin yetersiz kaldığını ve ithalatın yerli üreticiyi zorladığını ifade etti.

Tarımın stratejik bir alan haline geldiğini vurgulayan Davutoğlu, genç çiftçilerin azalmasının da dikkat çekici bir sorun olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin tarımda kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Davutoğlu, maliyetlerin kontrol altına alındığı ve üretimin planlı yürüdüğü bir sistemin önemine işaret etti.

Öte yandan Davutoğlu, tarım sektörünün güçlendirilmesinin hem yerel hem de ülke ekonomisi için kritik bir adım olduğunu belirtti.