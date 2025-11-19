Pandemi sürecinde kruvaziyer trafiğinin neredeyse durma noktasına geldiği Alanya'da son yıllarda dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verileri, ilçenin son 10 yılda inişli çıkışlı bir grafik izlese de özellikle son dönemde yeniden ivme kazandığını ortaya koyuyor.

SON 4 YILDA 62 GEMİ VE 70 BİN TURİST

Pandemi döneminde yalnızca 2 gemi ağırlayan Alanya, takip eden 4 yılda kruvaziyer misafir sayısını hızla artırarak 62 gemiyle toplam 69 bin 896 turisti ilçede ağırladı. Son gemi olan Astoria Grande'nin 616 yolcusuyla limana yanaşmasıyla 2025 sezonu 23 gemi ve 25 bin 158 yolcuyla tamamlandı.

10 YILLIK GRAFİK: KESKİN DÜŞÜŞLER VE YENİDEN YÜKSELİŞ

2015 yılı, 34 kruvaziyer ve 22 bin 332 yolcuyla dönemin en yoğun yıllarından biri olarak kayıtlara geçti. Ancak 2016'da gemi sayısı 13'e, yolcu sayısı ise 9 bin 271'e düştü. Alanya 2017'de toparlanarak 22 gemi ve 12 bin 190 yolcuya ulaştı. 2018'de tablo yeniden tersine dönerek yolcu sayısı 3 bin seviyesine kadar geriledi.

2019, pandemi öncesi en parlak yıllardan biri olarak 26 gemi ve 15 bin 406 ziyaretçi ile yeniden yükseliş işareti verdi.

PANDEMİDE TARİHİN EN DÜŞÜK RAKAMLARI

2020 ve 2021 yılları, kruvaziyer turizmi açısından Alanya'nın en zayıf dönemi olarak kayıtlara geçti.

2020'de yalnızca 1 gemiyle 91 yolcu, 2021'de ise yine 1 gemiyle 116 yolcu limanı ziyaret etti. Bu iki yıl, ilçenin son 10 yılda yaşadığı en sert düşüşün dönemini oluşturdu. Öte yandan pandemi sonrası toparlanma grafiğinin yükselmesi, Alanya'nın kruvaziyer turizminde yeniden güçlü bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

