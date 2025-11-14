Sıfır otomobil sahibi olma hayaliyle bayiye giden bir vatandaş, teslim aldığı aracın dış görünüşte sorunsuz olmasına güvenerek yeni otomobilinin keyfini sürmek istedi. Ancak kısa süre içinde yaptırdığı ekspertiz kontrolü, umduğunun tam tersini gösterdi ve araç sahibini şaşkına çevirdi.

AĞIR HASAR DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre tüketicinin başvurduğu kurumsal ekspertiz merkezinde yapılan incelemede, otomobilin fabrika çıkış verilerinin çok üzerinde iki kat boya bulunduğu tespit edildi. Ayrıca motor kaputunun sökülüp yeniden takıldığı, menteşe ve cıvata bölgelerine sonradan sprey veya fırça boyayla müdahale edildiği belirlendi. Bu bulgular, aracın daha önce hasar gördüğü ve onarım yapıldığı ihtimalini güçlendirdi.

BAYİDEN SORUMLULUK ALINMADI

Durumu bayi ile paylaşan araç sahibi, burada yaptığı görüşmede herhangi bir sorumluluk üstlenilmediğini ifade etti. Bayinin, “Aracı teslim ettik, yapabileceğimiz bir şey yok.” diyerek konuyu kapatmaya çalıştığı öğrenildi. Tüketici, bunun ağır hasarlı bir malın sıfır araç olarak satılması anlamına geldiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Aracın değerinin tamamen düştüğünü dile getiren mağdur, aldatıldığını söyledi. Öte yandan tüketici, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlandığını belirtti.