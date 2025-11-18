Elinde Antalya'nın çeşitli ilçelerinden getirilen ürünlerin bulunduğu bir sepetle kürsüye çıkan Kaya,
'Çiftçimiz bu bereketli ürünleri yetiştiriyor ama karşılığını alamıyor' dedi.

'Fiyatlar yarıya düştü, maliyetler %80'e dayandı'

Kaya, domates, salatalık, patlıcan ve biberde fiyatların geçen yıla kıyasla yarı yarıya düştüğünü, buna karşın mazot, gübre, fide ve işçilik maliyetlerinin %40-80 arttığını söyledi.

Kaş'ın Çavdır Mahallesi'nde bir biber üreticisiyle konuşan Kaya, çiftçinin sözlerini şöyle aktardı:

'1 kilo biberi 9-10 liraya satıyorum, bir ekmek alamıyorum.
1 kilo sivri biber bir çay parası etmiyor.'

Kaya ayrıca Antalya'da yaşanan çarpıcı fiyat uçurumuna dikkat çekerek:

'Dışarıda bir kahve 100-120 lira; çiftçi bir kahve içebilmek için 10 kilo sivri biber satmak zorunda kalıyor.' dedi.

'Çiftçi 8-10 liraya satıyor, zincir markette aynı ürün 3-4 katı'

Kaya, çiftçinin en büyük kırgınlıklarından birini de şöyle anlattı:

'Çiftçi dibindeki zincir markette kendi malını 3-4 katı fiyat farkıyla görünce kahroluyor.
Çiftçi ucuza satıyor, tüketici pahalıya alıyor.
Ne üretici memnun, ne tüketici memnun.'

'İhracatta büyük daralma var'

Kaya, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Ukrayna'nın gümrük vergisini %10'dan %35'e çıkardığını, bunun ihracatı daralttığını söyledi.

Güncel verilere göre:
• Yaş meyve-sebze ihracatı: %23 düşüş
• Türkiye domates ihracatı: %24 düşüş
• Ukrayna'ya domates ihracatı: %40 gerileme
• Rusya'ya ihracat: %21 kayıp

Kaya, 'Bu pazar sorunu çözülmezse çiftçi ürettiğini satamaz; seneye birçok üretici ekim yapamaz hâle gelir' dedi.

'Tarımda nakit akışı çöktü'

Tarım sektöründe ciddi bir finansman sıkıntısı olduğunu vurgulayan Kaya:

'Piyasada nakit dönmüyor. Herkes vadeli çalışıyor.
Komisyoncudan ihracatçıya, çiftçiden zirai ilaç bayisine kadar herkes büyük bir sıkışıklık içinde.' dedi.

Sektörde yaygınlaşan 'ters valör' uygulamasını da anlatan Kaya:

'Ürünü 10 liraya vadeli alıp, nakit ihtiyacı için 5 liraya peşin satıyorlar.
İnsanlar zarar ederek nakit yaratmaya çalışıyor.'ifadelerini kullandı.

Kaya, çiftçinin masraflarını kısmak zorunda kaldığını belirterek:

'Çiftçi gübreyi kısıyor, ilacı azaltıyor, tarlaya boş su veriyor.
Bu tablo sürdürülemez.'

'Ukrayna krizini çözün, üreticiye pazar bulun'

Konuşmasını hükümete sert bir uyarıyla bitiren Kaya:

'Üreticinin ürününe pazar bulun.
Ukrayna krizini çözün.
Tarımdaki finansman sıkışıklığını gidermek için devlet bankalarını derhal devreye sokun.
Aksi hâlde büyük iflaslar olur, tarım çöker, bedelini tüm Türkiye öder.'dedi.

