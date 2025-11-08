Türkiye'nin güneyinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kuraklık endişesini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da son bir haftada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Antalya ve Alanya'da da yağışsız günler nedeniyle su kaynakları alarm vermeye başladı. Uzmanlar, sıcaklıkların bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki yıl çok daha ciddi bir tabloyla karşılaşılabileceğini vurguladı.

SICAKLIK REKORLARI ÜST ÜSTE KIRILIYOR

Son bir haftada Türkiye'nin en sıcak ili haline gelen Adana'da termometreler 31 derecenin üzerine çıktı. Ortalama hava sıcaklığının 2,5 ila 3 derece artış gösterdiği kentte, önümüzdeki iki hafta boyunca yağış beklenmiyor. Benzer şekilde Antalya ve çevresinde de uzun süredir yağış görülmemesi, bölgede kuraklık endişesini derinleştirdi.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Uzmanlar, özellikle Doğu ve Batı Akdeniz bölgelerinde ciddi bir kuraklık sürecinin yaşandığını belirtti. Yapılan değerlendirmelere göre, sadece Türkiye değil, Akdeniz'e kıyısı bulunan tüm ülkelerde benzer bir su sıkıntısı yaşanıyor. Trakya bölgesinde de kuraklık belirtilerinin görüldüğü, içme suyu rezervlerinin hızla azaldığı ifade edildi. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarırken, önümüzdeki haftalarda da yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların devam edeceği tahmin ediliyor.