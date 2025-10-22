Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yolcu trafiğinde ikinci sırada yer alan Antalya Havalimanı'na kazandırılacak 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok projesini açıkladı. 11 bin 100 metrekare kapalı alana sahip dev yapı, havalimanının operasyonel kapasitesini artırırken, Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak.







14 KATLI YAPIDA MODERN HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ



Yeni kule ve teknik blok, ortak bir baza üzerinde yükselecek. 14 katlı kulede iki destek katı, bir gözlem katı ve bir operasyon katı bulunacak. Teknik bloğun teras katı ve çevresinde 1500 metrekarelik peyzaj alanı, çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sağlayacak. Bakan Uraloğlu, bu düzenlemelerin hem mekansal bütünlük sağlayacağını hem de personel motivasyonuna katkı sunacağını belirtti.







LIKYA DENİZ FENERLERİNDEN MODERN TASARIMA



Kulenin tasarımı, Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıyor ve Likya Uygarlığı'nın antik deniz fenerlerinden esinleniyor. Uraloğlu, 'Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla kule, gündüz güneşi yansıtacak, gece ise çevresine ışık saçacak,' dedi. Bu yaklaşım, yapıyı sadece fonksiyonel bir unsur olmaktan çıkarıp, şehrin turizm ve kültürel simgeleri arasına katmayı hedefliyor.

TURİZM VE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM



Projeyle Antalya'nın turizm başkenti kimliği güçlenirken, havacılık altyapısındaki yenilikler de öne çıkıyor. İnşaat süreci devam eden kule tamamlandığında, havalimanının kapasitesi daha da yükselecek ve bölge havacılığında önemli bir modernizasyon sağlanacak.





