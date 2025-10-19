Antalya'nın önemli kruvaziyer duraklarından biri olan Alanya, bir kez daha deniz yoluyla gelen turistleri ağırladı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Astoria Grande, kent ekonomisine canlılık kazandırdı. Palau bayraklı ve 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemi, Alanya Limanı'na sabah saatlerinde demirledi. Gemide bulunan çoğu Rus 867 yolcu ve 439 kişilik mürettebat, gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrıldı. Yolcular, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve Kleopatra Plajı gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Astoria Grande, Alanya'daki günübirlik ziyaretini tamamladıktan sonra akşam saat 19.00'da İzmir'e doğru hareket edecek.

Kaynak: RSS