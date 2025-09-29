Antalya’nın turizm incisi Alanya, kruvaziyer turizminin hareketli günlerinden birini daha yaşadı. Bahama bayraklı lüks kruvaziyer gemisi Seven Seas Navigator, Marmaris’ten yola çıkarak Alanya Limanı’na demir attı. 171 metre uzunluğundaki gemi, çoğunluğu İngiliz vatandaşı olan 445 turisti ve 362 mürettebatı ile ilçeye renk kattı. Günübirlik ziyaret, Alanya’nın turistik cazibesini bir kez daha gözler önüne sererken, kent ekonomisine de canlılık getirdi.



MERKEZ SOKAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler Alanya’nın tarihi ve turistik noktalarını gezmek üzere ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler limandan yürüyerek şehir merkezine ulaşmayı tercih ederken, bazıları ise organize edilen tur otobüsleriyle farklı rotalara yöneldi. Kale, Damlataş Mağarası ve çarşı bölgesi en çok ilgi gören yerler arasında yer aldı.

ZİYARET TURİZME CANLILIK KATTI

Seven Seas Navigator’ın Alanya'daki konaklaması günübirlik olsa da, kent ekonomisine katkı sundu. Kafeler, hediyelik eşya dükkanları ve turistik mağazalarda hareketlilik gözlemlendi. Gemi saat 18.00’de rotasını Kıbrıs’ın Limasol şehrine çevirmek üzere Alanya’dan ayrılacak.