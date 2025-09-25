Antalya ve Alanya, 2025 yılı turizm sezonunu güçlü rakamlarla tamamlamaya hazırlanıyor. Yılın başlarında yaşanan kısa süreli durgunluğa rağmen, yaz aylarında yaşanan yoğunluk sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Özellikle Temmuz ayından itibaren ivme kazanan turist akışı, bölge genelinde otel doluluk oranlarını üst seviyelere taşıdı. Turizm otoritelerinden alınan bilgilere göre, 22 Eylül itibarıyla Antalya genelinde 13,8 milyon yabancı turist ağırlandı. Sezon sonuna kadar bu sayının 18 milyona ulaşması bekleniyor.

EN ÇOK TURİST RUSYA, ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN

Ziyaretçi sayılarında en büyük payı Rusya aldı. Onu Almanya ve İngiltere izledi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu ve Balkanlar’dan gelen turist sayısında da gözle görülür bir artış yaşandı. Alanya, tarihi dokusu, denizi ve iklim avantajıyla yine yabancı tatilcilerin gözdesi oldu. Uzun süreli konaklamaları tercih eden Avrupalı turistlerin özellikle villa ve apart otellere olan ilgisi dikkat çekti.



SEZON ARTIK 12 AYA YAYILIYOR

Turizmciler, klasik yaz sezonunun ötesine geçerek yılın tamamına yayılan bir turizm modeli için çalışıyor. Golf, doğa yürüyüşü, bisiklet ve spor kampları gibi alternatif konseptlerin hem iç pazarda hem de dış pazarda karşılık bulması, sezon dışı aylarda da hareketlilik yaratmaya başladı. Sektör temsilcileri, kongre turizmi ve sağlık turizmi gibi alanların da önümüzdeki yıllarda bölgenin yeni kalkınma başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.



GELECEK YILDAN BEKLENTİ YÜKSEK

Alanya ve Antalya’daki turizm profesyonelleri, erken rezervasyonların güçlü seyretmesinin 2026 sezonu için umut verici olduğunu ifade ediyor. Ulaşım altyapısındaki iyileştirmeler, otel yatırımları ve destinasyon tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle önümüzdeki yılın da rekorlara sahne olması bekleniyor.