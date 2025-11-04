Alanya, turizm sezonunun son döneminde kruvaziyer hareketliliği yaşamaya devam ediyor. Rodos’tan gelen Bahama bandıralı “Marella Discovery 2” adlı dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya Limanı’na demirledi. 265 metre uzunluğundaki gemide çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere toplam 1798 turist ve 723 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler gemiden inerek şehir merkezine dağıldı. Bir kısmı Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve Kleopatra Plajı gibi turistik noktaları ziyaret ederken, bazı gruplar da tur otobüsleriyle çevre turları için hareket etti. Öte yandan, Marella Discovery 2’nin günün ilerleyen saatlerinde Alanya’dan ayrılarak Kıbrıs’ın Limasol kentine hareket edeceği öğrenildi.