Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 'Otelciler Kralı' olarak bilinen Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev'in sahibi olduğu Prince Group'a kayyum atanmasının ardından, gruba ait önemli turizm varlıklarını satışa sundu. Antalya Kemer'de bulunan Tekirova Oteli 5 milyar 950 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılırken, ihale tarihi 18 Şubat 2026 olarak açıklandı.



MUHAMMEN BEDEL VE İHALE TAKVİMİ NETLEŞTİ

TMSF tarafından yapılan açıklamada, satışın kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi. Son teklif verme tarihi 17 Şubat 2026 olarak belirlenirken, ihalenin 18 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi. Tekirova Mahallesi'nde turizm amaçlı kullanılan tesisleri kapsayan ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 595 milyon TL teminat yatırması gerekiyor.







KAYYUM SÜRECİNİN ARDINDAN SATIŞ KARARI

'Otelciler Kralı' lakabıyla anılan İsmail Lepiev, Ekim ayında yürütülen mali suçlar ve kripto para soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından sahibi olduğu Prince Group'a TMSF tarafından kayyum atanmıştı. Bu sürecin devamında gruba ait önemli turizm varlıkları satış listesine alındı.

ROYAL TEOS OTELİ DE SATIŞTA

Tekirova Oteli'nin yanı sıra, Prince Group bünyesinde yer alan bir başka önemli tesisin de daha önce satışa çıkarıldığı hatırlatıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık bölgesinde bulunan Royal Teos Oteli, TMSF tarafından 4,6 milyar TL muhammen bedelle yatırımcıların ilgisine sunulmuştu. TMSF'nin yürüttüğü satış süreciyle birlikte, Prince Group'a ait turizm varlıklarının yeni sahiplerini bulması beklenirken, gözler Şubat 2026'da yapılacak ihaleye çevrildi.