Dünyaca ünlü turizm kenti Alanya, denizden gelen lüks bir konuğu ağırladı. Ultra zenginlere özel seyahatler düzenleyen Bahamalar bandıralı süper lüks yat 'Emerald Azzurra', sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi.

DENİZDEKİ BUTİK OTEL

2022 yılında denize indirilen 'Emerald Azzurra', 'denizdeki butik otel' olarak tanımlanıyor. 110 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip dev yat, konforlu iç tasarımı ve sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Geminin, genellikle dünya jet sosyetesini ve milyarderleri misafir ettiği biliniyor. Yattan inen turistlerin gün boyunca Alanya Kalesi, Kızılkule ve Damlataş Mağarası gibi ilçenin simge noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor. Turistlerin ayrıca ilçe merkezindeki mağaza ve restoranlara ilgi göstermesi, çarşı esnafına ekonomik katkı sağlaması öngörülüyor. 'Emerald Azzurra'nın Alanya programını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde limandan ayrılarak Akdeniz'deki bir sonraki rotasına devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, süper yatın ilçeye demirlemesi yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.