İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali suçlar ve kripto para soruşturması kapsamında Antalya'da turizm sektörünün önde gelen isimleri gözaltına alındı. 'Otelciler Kralı' olarak bilinen H.D. ile bir holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., usulsüz para transferleri ve kripto para soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, H.D. ve İ.L.'nin yanı sıra bazı otellerin üst düzey yöneticileri de gözaltına alındı. Toplamda altı kişinin ifadeleri alınmak üzere İstanbul'a götürüldüğü öğrenilirken, şüphelilerin, mali işlemlerinde kripto para üzerinden usulsüzlük yaptıkları ve bazı para transferlerinin şüpheli bulunduğu iddia edildi.

KARA PARA SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR



Soruşturmayla bağlantılı olarak yürütülen ayrı bir kara para aklama dosyasında da yeni gelişmeler yaşandı. Alanya'da da bir çok otelle çalışan Uluslararası bir tur operatörünün mali işlerden sorumlu N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'a götürülerek Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam ettiği bildirildi.

ANTALYA TURİZMİNDE BÜYÜK YANKI



Öte yandan, Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde uzun yıllardır öne çıkan isimlerin art arda gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Bölgede turizm sezonunun son döneminde yaşanan bu gelişmenin sektörde tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.