Akdeniz’in incisi Alanya, turizm sezonunda hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Bahama bandıralı lüks kruvaziyer gemisi Marella Discovery 2, çoğunluğu İngiliz vatandaşı olan 1697 turisti ve 735 mürettebatı ile Alanya Limanı’na demirledi. Marmaris’ten gelen 265 metre uzunluğundaki dev gemi, ilçeye renkli bir atmosfer getirdi.

TURİSTLER ŞEHİR MERKEZİNE VE ÇEVRE TURLARINA AKIN ETTİ

Gemi Alanya Limanı’na demirledikten sonra tamamlanan gümrük işlemlerinin ardından turistler şehri gezmek üzere gemiden ayrıldı. Kimileri ilçe merkezini yürüyerek keşfetmeyi tercih ederken, bazı turistler tur otobüslerine binerek çevre tarihi ve turistik alanlara yöneldi. Alternatif bir deneyim arayan bazı ziyaretçiler ise safari cipleriyle doğa gezilerine katıldı.

LİMASOL’A HAREKET EDECEK

Yolculuğuna Akdeniz’de devam eden Marella Discovery 2’nin akşam saatlerinde Alanya’dan ayrılarak Kıbrıs’ın Limasol kentine doğru yola çıkması bekleniyor. Alanya, her yıl artan kruvaziyer ziyaretleriyle bölge turizmine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.