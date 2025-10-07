Turizmin incisi Alanya, sezonda önemli bir konuğu ağırladı. Hollanda bayraklı Oosterdam kruvaziyer gemisi, Kıbrıs'ın Limassol limanından hareketle Alanya Limanı'na demir atarak kente 2 bin 110 yolcu ve 784 mürettebat getirdi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek üzere şehir merkezine dağıldı.

LÜKS KONAKLAMA VE EĞLENCE İMKÂNLARI

2003 yılında inşa edilen bu dev yolcu gemisi, 82.305 gros tonluk ağırlığı ve 11 yolcu güvertesiyle dikkat çekiyor. Gemide restoranlar, barlar, yüzme havuzları ve eğlence alanları gibi hizmetler sunuluyor.

TURİSTLER ŞEHRE DAĞILDI

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler, Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmek üzere kent merkezine dağıldı. Alanya Kalesi başta olmak üzere turistik bölgeler, alışveriş noktaları ve sahiller ziyaretçi akınına uğradı. Öte yandan kent esnafı ve turizm işletmecileri, bu gelişmeden memnuniyet duydu.

KRUVAZİYER TURİZMİNİN ALANYA'YA ETKİSİ

Alanya'nın kruvaziyer turizminde 2025 yılı verileri umut vaadediyor. Ocak-Eylül döneminde limana yanaşan 14 kruvaziyer gemisi aracılığıyla ilçeye yaklaşık 15 bin 556 turist geldi. Bu sayı, özellikle esnafın işlerini canlandırdı ve turizm sektöründeki beklentileri yükseltti.