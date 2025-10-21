Ticaret Bakanlığı, bazı e-ticaret sitelerinden alınan ürünlerin içerdiği sağlık riskleri nedeniyle yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) ürünlerinin, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 81'İ GÜVENSİZ ÇIKTI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde; bazı e-ticaret platformları üzerinden satılan ürünlere ait numuneler incelendi. 182 farklı üründen 148'inin, yani yüzde 81'inin güvenlik kriterlerine uymadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Denetimler sonucunda, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde insan sağlığına zararlı toksik maddeler bulunduğu belirlendi.

KARGO YOLUYLA GİRİŞLERİ ARTIK KISITLI

Bakanlık, yapılan tespitlerin ardından insan sağlığını korumak ve güvenli ürünlerin dolaşımını sağlamak amacıyla yeni bir kısıtlama getirdi. Yüksek risk taşıyan bu üç ürün grubu artık 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında Türkiye'ye posta ya da hızlı kargo yoluyla getirilemeyecek. Yeni uygulama, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile resmen yürürlüğe girdi.

TÜKETİCİLER VE SATICILAR UYARILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenli ürünlere ulaşımın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin artarak süreceği vurgulandı. E-ticaret yoluyla alışveriş yapan vatandaşlar ile bu tür ürünleri tedarik eden satıcıların yeni düzenlemeye dikkat etmesi istendi. Öte yandan, alınan kararla birlikte özellikle internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin Türkiye'ye girişi sırasında daha sıkı kontroller uygulanacak. Bu kapsamda, uygunsuz ürünlerin hem tüketiciye ulaşması engellenecek hem de ithalat zincirinde yer alan firmalara yönelik denetimler sıkılaştırılacak.