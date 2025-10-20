Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay, saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak'ta bulunan bir gayrimenkul emlak ofisinde meydana geldi.

HUSUMET KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen 22 yaşındaki Alper Al ve 25 yaşındaki Ahmet Koç, söz konusu iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı çatışmada Ahmet Koç işyeri içinde, Alper Al ise kaçmaya çalıştığı sırada sokak üzerinde vurularak hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.







EKİPLER HAREKETE GEÇTİ



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ



Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Koç ve Al'ın otomobille iş yerine gelişi, birinin elinde tüfek bulunduğu, taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan bir kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın nedenine ilişkin detayların, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.





