Antalya'nın Alanya ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir plastik deposunda patlak veren yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak ilçeyi alarma geçirdi. Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alevler depodaki yanıcı maddelerin etkisiyle hızla yayıldı ve yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler dört bir yandan yangına müdahale ederken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüldü. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirici gelişme olarak kaydedildi. Maddi zararın ise büyük olduğu belirtildi.